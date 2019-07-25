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19:00 25.07.2019

Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

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Епифаний назвал разграбление кафедрального храма ПЦУ в Симферополе святотатством и призвал привлечь виновных к ответственности

Разграбление центра Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) - кафедрального храма святых Владимира и Ольги в г.Симферополе – является преступлением перед законом, наступлением на свободу вероисповедания и вандализмом против дома Господня, а виновные в этом должны понести ответственность, заявляет предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"24 июля 2019 года, как раз в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, стало известно, что имущество кафедрального собора в Симферополе после "решения суда" было сломано и разграблено. По словам архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, оккупационное "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" начало "внутренний ремонт" помещений собора. В связи с этим имущество, которое находилось в опечатанных помещениях собора, архиепископ Климент обнаружил поломанным или пропавшим. Часть вещей выброшенным на свалку возле храма, другие - просто отсутствующим. Выражаю свое глубокое возмущение этим очередным фактом насилия российской оккупационной власти против нашей религиозной общины в Крыму", - написал Епифаний на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он назвал произошедшее наступлением на свободу вероисповедания со стороны российской оккупационной власти в Крыму и отметил, что та в течение последних пяти лет систематически уничтожает украинские православные общины на полуострове и "с особым коварством… борется против центра Крымской епархии Православной Церкви Украины - кафедрального храма святых Владимира и Ольги в г.Симферополе".

"Напоминаю тем, кто непосредственно причастен к насильственным действиям против храма: вы совершаете не только преступление по человеческим законам, но и вандализм против дома Господня и святотатство, которые являются тяжелыми грехами пред Богом. Особенно циничным является совершение таких преступлений перед престольным праздником кафедрального собора и днем Крещения Киевской Руси-Украины, события которого, как известно, исторически связаны с землей Крыма", - подчеркнул митрополит.

В связи с этим Епифаний призвал украинскую и международную общественность требовать от РФ прекратить нарушение прав украинской православной общины Крыма, а виновных - привлечь к ответственности, "в том числе усилением международных санкций против конкретных лиц и Российской Федерации, как государства, нарушающей одно из основополагающих прав человека".

Посольство США в Украине также выразило обеспокоенность разграблением храма. "Мы обеспокоены сообщениями СМИ о разграблении Собора святых Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе. Жители Крыма заслуживают иметь возможность свободно и без запугивания проводить богослужения, как они желают. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма. Крым это Украина", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Теги: #вандализм #пцу #храм #симферополь
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