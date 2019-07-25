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18:53 25.07.2019

Специалисты разобрались с кибератакой на сервер партии "Голос"

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Специалисты разобрались с кибератакой на сервер партии "Голос"

На CRM-сервер партии "Голос" в четверг была осуществлена кибератака, ІТ-специалисты преодолели эту уязвимость сервера.

"На CRM-сервер, которым пользуется партия "Голос", произошла кибератака. (…) Финансово чувствительной информации там не было", - говорится в сообщении на странице "Голоса" в Фейсбуке.

Позднее в партии проинформировали, что их специалисты "закрыли обнаруженную уязвимость", и атаковать эту CRM-систему теперь невозможно.

"С наибольшей вероятностью, данные волонтеров не вышли за пределы системы", -подчеркнули в "Голосе".

"Наша команда будет работать над тем, чтобы данные наших волонтеров были защищены на самом высоком уровне", - прокомментировал руководитель проекта внедрения CRM-системы Андрей Кучеренко.

По итогам обработки 99,94% электронных протоколов, в Верховную Раду IX созыва по спискам проходит партия "Голос", которую поддержали 5,83% избирателей.

Теги: #кибератаки #голос #выборы
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