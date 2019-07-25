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18:38 25.07.2019

В полицию не обращались из-за инцидента с Порошенко возле ГБР

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В полицию не обращались из-за инцидента с Порошенко возле ГБР

Заявлений об инциденте, произошедшем неподалеку Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса президента Украины Петра Порошенко, в полицию Киева не поступало, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции.

"Заявление в полицию относительно инцидента, который произошел после выхода Порошенко из ГБР, не поступало", - сказали агентству в полиции.

По их данным, полицейские бежали за злоумышленниками, но не задержали.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься Национальная полиция, Госбюро готово сотрудничать, в том числе предоставить материалы, в частности, видео, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Теги: #гбр #порошенко #полиция
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