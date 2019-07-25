Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео

Выяснением обстоятельств инцидента, произошедшего неподалеку Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса президента Украины Петра Порошенко, будет заниматься Национальная полиция, Госбюро готово сотрудничать по этому вопросу.

"Мы узнали, что здесь было определенное столкновение. Здесь были представители Нацполиции, это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением обстоятельств этого события", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова журналистам.

Она добавила, что если представители Нацполиции обратятся в ГБР, то Бюро будет сотрудничать и предоставит материалы, в частности, видео.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.