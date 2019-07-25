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18:10 25.07.2019

Порошенко допрошен в ГБР как свидетель и получил повестку на следующей допрос, будут и другие следственные действия

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Порошенко допрошен в ГБР как свидетель и получил повестку на следующей допрос, будут и другие следственные действия

Пятый президент Украины Петр Порошенко допрошен в Государственном бюро Украины в качестве свидетеля, он получил повестку на следующей допрос, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Состоялся действительно допрос Петра Порошенко, несмотря на то, что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия", - сказала она журналистам в четверг.

При этом пресс-секретарь отметила, что это был первый допрос. "Повестку на следующий допрос он получил", - указала Иванова, но не уточнила, когда именно состоится следующий допрос.

По словам Ивановой, будут и другие следственные действия в рамках расследования уголовного производства.

"Мы приветствуем сегодняшний шаг Петра Порошенко, что он пришел и дал показания", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что не может детализировать, о чем был допрос, поскольку это является тайной досудебного следствия.

"Надеемся, что сотрудничество участника уголовного производства будет надлежащим... это будет помогать нам в досудебном расследовании", - сказала она.

"Он был допрошен как свидетель и по состоянию на настоящий момент его процессуальный статус не изменился", - акцентировала внимание Иванова.

Теги: #гбр #порошенко
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