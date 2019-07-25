Facebook перед выборами удалил почти 150 управляемых из России антиукраинских аккаунтов, страниц и групп

Facebook в преддверии выборов удалил 144 антиукраинских аккаунтов, страниц и груп, управляемых из России и Луганской области, среди них 83 фейковых учетных записей, 2 страницы та 29 групп в социальной сети Facebook и 5 учетных записейв в Instagram, администраторы которых использовали имена погибших украинских военных.

Как сообщил Facebook в четверг, еще администраторы еще 9 страниц и 3 групп из этого числа выдавали сябя за погибших украинских журналистов.

"Мы обнаружили эти учетные записи в ходе внутреннего расследования, отследив проявления скоординированного неаутентичного поведения с территории России накануне выборов в Украине. При проведении расследования мы использовали публичную отчетность и информацию от организации, занимающейся проверкой фактов в Украине", – отметили в Facebook.

Компания отмечает, что непрерывно работает над выявлением и пресечением такого вида деятельности.

"Мы удаляем эти страницы, группы и учетные записи учитывая их поведение, а не контент, который они размещают. В каждом из этих случаев люди, которые стояли за такой деятельностью, координировали и использовали фейковые аккаунты для своего представления, и именно это было причиной их удаления", – отметили в компании.