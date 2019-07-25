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17:52 25.07.2019

Директор ГБР анонсировал другие допросы Порошенко

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Директор ГБР анонсировал другие допросы Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что запланированы еще допросы пятого президента Украины Петра Порошенко и он уже получил соответствующую повестку.

"Итак, первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба в своем Telegram-канале в четверг.

Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на постоянные изменения решений представителей пятого президента, Порошенко "в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос".

"Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - уверен Труба.

Теги: #гбр #порошенко #труба
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