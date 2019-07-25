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16:39 25.07.2019

Информация о задержанном российском танкере и членах экипажа будет обнародована позже, чтобы не навредить следствию – СБУ

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Информация о задержанном российском танкере и членах экипажа будет обнародована позже, чтобы не навредить следствию – СБУ

Дополнительная информация о задержанном СБУ российском танкере Neyma, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, будет обнародована позже, чтобы не навредить интересам следования, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Уважаемые журналисты, понимаю ваше любопытство подробностями о задержании российского танкера! Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!", - написала Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Ранее в четверг появилась информация о задержании российского танкера Neyma. Готовится ходатайство в суд о его аресте.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Теги: #рф #сбу #танкер #гитлянская
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