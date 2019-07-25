Москалькова попросила украинского омбудсмена выяснить обстоятельства задержания российского судна и узнать состав экипажа

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкера и состав экипажа.

"Москалькова провела телефонный разговор с Денисовой по поводу информации в СМИ о задержании в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой в четверг.

"Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой в четверг.

Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера "Neyma", который блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщает СБУ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "на борту танкера экипаж из порядка 15 человек. По предварительным данным, все граждане России". "Чувствуют себя удовлетворительно", - сказал источник.