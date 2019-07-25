Рустам Гильфанов: «Книжку про сміття» от ЛакіБукс получили 155 украинских библиотек

"Книжку про сміття" авторства Галины Ткачук и 8 киевских школьников бесплатно получили 155 библиотек Востока и Юга Украины в подарок от проекта ЛакіБукс, рассказывает инициатор проекта, соучредитель IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

«Мы презентовали «Книжку про сміття» на Книжном Арсенале в Киеве, провели ряд перформансов в других городах Украины и приняли участие в праздновании Дня Лыбеди в Киеве, – говорит Гильфанов, – Сегодня мы сделали очередной шаг и обеспечили детям Востока и Юга Украины возможность бесплатно прочитать книгу и начать собственный путь борьбы с мусором».

"Книжка про сміття" – первое украинское детское эко-издание, подготовленное коллективом авторов-подростков. Их руководителем была автор детских книг Галина Ткачук, а основой для книги стала серия эко-воркшопов, которые посещали дети. Как оказалось, эко-тематика очень волнует юных украинцев.

"Детские библиотеки Мариуполя проводят активную информационную работу по сохранению окружающей среды, акции, флешмобы и лекции. Эта тема очень интересует наших посетителей, поэтому эта книга будет очень популярной у читателей!", – уверена Наталья Тюхай из детской библиотеки Мариуполя.

Книга вышла в Видавництві Старого Лева, иллюстрации подготовил Антон Селлеший. "Книжка про сміття" стала шестым изданием благотворительного издательского проекта ЛакіБукс.

"На наш взгляд, самое интересное – интерактивность книги. Читателю предлагается стать соавтором: на специальных страницах записывать свои мысли, наблюдения, записывать результаты проведенных экспериментов и идей, которые возникли. Кроме того, можно по своему усмотрению составить рейтинг наиболее/наименее экологических вещей. Для более глубокого погружения в тему прилагается список полезных источников. А еще книга имеет очень привлекательный вид", - пишут из Центральной библиотеки для детей Запорожья.

Всего в библиотеки семи областей Украины отправились почти 500 экземпляров книги.