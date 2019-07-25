Полиция установила автора видеоролика, в котором фура якобы сбивает тогдашнего кандидата в президенты Зеленского

Национальная полиция Украины собрала информацию о предполагаемом авторе видеоролика, который был обнародован в период президентской избирательной кампании весной текущего года и в котором тогдашнего кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает грузовой автомобиль.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в телеграмм-канале экс-президент Порошенко?... За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в "Команде Зеленского" на странице в Фейсбуке в четверг.

В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

В "Команде Зеленского" подчеркнули, что Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время.

Как сообщалось, Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.