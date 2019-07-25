СБУ и прокуратура выявили незаконный сбыт лесоматериалов чиновниками Лазещинского лесничества в Закарпатской области

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области блокировали незаконную реализацию лесоматериалов должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия "Ясинянское ЛМГ".

Как сообщает в четверг пресс-служба СБУ, во исполнение указа президента Украины о мерах по сохранению лесов оперативники СБУ установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах.

Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.

"Во время следственных действий на территориях государственных предприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки", - сказано в сообщении.

Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использования труда неоформленных работников.

"По предварительной информации в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. грн. Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба", - сказано в сообщении.

Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.

Как сообщалось, 9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов, в котором поручил Кабинету министров до 1 ноября 2019 года ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать и внести в парламент законопроект о порядке реализации древесины на конкурсной основе.

Также Кабмину предписано установить порядок проведения мониторинга внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов, а также контроля над превышением объема внутреннего потребления таких материалов, который предусмотрен ст. 4 закона Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов", в том числе путем введения электронного учета древесины.

Кабмин должен обеспечить доступ к информации об обороте древесины в формате открытых данных.