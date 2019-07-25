Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

Глава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в Киеве встретился со спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и временным поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором.

"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями относительно перспектив реформирования Украины и сотрудничества в ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ИФ)", - написал Абромавичус на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.