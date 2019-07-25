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14:55 25.07.2019

Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

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Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

Глава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в Киеве встретился со спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и временным поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором.

"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями относительно перспектив реформирования Украины и сотрудничества в ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ИФ)", - написал Абромавичус на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Теги: #тейлор #сша #украина #волкер #айварас_абромавичус
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