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14:25 25.07.2019

Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

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Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе, и готовят ходатайство в суд о его аресте.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ)", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

В украинской спецслужбе отмечают, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование… 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил (Одесская обл. – ИФ) под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в СБ Украины.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии 25 ноября 2018г российские владельцы изменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT".

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБ Украины.

Также в спецслужбе напомнили, что по инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19 марта 2019г №82/2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО "ЮВАС ТРАНС" является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором в момент блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер "NEYMA", а также осуществлял лоцманскую проводку морских судов по указанному каналу.

Теги: #азовское_море #россия #украина #моряки
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