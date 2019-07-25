В Херсонской и Кировоградской областях отравились 26 людей, в том числе 16 детей

В Херсонской и Кировоградской областях с признаками пищевого отравления госпитализированы 26 людей, из них 16 детей.

Как сообщается в четверг на сайте Госслужбы по чрезвычайным происшествиям, в Херсонской области 24 июля в инфекционное отделение Скадовской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 годов рождения),

Потерпевшие отдыхали в пансионате "Буревестник" с.Лазурное Скадовского района.

В Кировоградской области в течение 22-24 июля в лечебное учреждение с признаками пищевого отравления госпитализированы 12 человек, из них 2 детей.

Они 21 июля употребляли пищу домашнего приготовления во время празднования дня рождения в частном доме в г.Кропивницкий (всего находилось 12 человек).

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.