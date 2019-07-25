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12:29 25.07.2019

МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

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МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.

"Мошенники атакуют белорусские предприятия!!! Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности!" – сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась 14 тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь.

"В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам", - поясняется в сообщении.

Пресс-секретарь подчеркивает, что в целях безопасности не следует активировать прикрепленные к электронному письму файлы, если нет уверенности в отправителе. Также не следует оставлять в компьютере электронный ключ - вирусный алгоритм использует его при генерировании платежного поручения.

Теги: #кибератаки #мвд #беларусь
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