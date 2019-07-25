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12:18 25.07.2019

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 26 июля, в поле пониженного атмосферного давления над Украиной будет господствовать теплая и в основном влажная воздушная масса, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

Ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге страны 26-31°.

В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была 35,5 в 1936г., самая низкая ночью 9,7 в 1907г.

На 27 июля синоптики прогнозируют в целом по стране без осадков, лишь днём на Закарпатье, Прикарпатье и в восточной части местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей около 20°; днём 25-30°, в южной части и на Закарпатье до 33°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

25 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, возле Одессы и Приморского 21°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #украина
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