В Запорожской области пропали без вести таксист, везший пассажиров из Бердянска в Токмак

В Запорожской области полиция разыскивает 34-летнего таксиста, который отправился с пассажирами из Бердянска в Токмак и пропал без вести.

Как сообщает ряд сайтов Бердянска, а также в соцсетях волонтеры поисковой группы, таксист из Бердянска пропал 22 июля. Его автомобиль Daewoo обнаружен возле одного из прудов региона.

Правоохранительное органы предполагают, что тело водителя такси может находиться в водоеме. На данный момент к месту происшествия направлены водолазы, которые обследуют акваторию ставка.

Также сообщается, что якобы задержаны трое пассажиров, которых таксист вез из Бердянска в Токмак до своего исчезновения.

В отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что по делу исчезнувшего 34-летнего таксиста сейчас проводятся активные следственные действия, о подробностях которых полиция сообщит позже.