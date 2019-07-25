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11:37 25.07.2019

Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

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Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

Сотрудники Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при участии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе спецоперации задержали бывшего начальника полиции Одесской области.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации Нацполиции, бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отмечается, что руководство Нацполиции будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности.

В полиции не сообщают имени задержанного, однако, как сообщает телепроект "Слидство.Инфо" со ссылкой на источник, речь идет о задержании экс-начальника одесской полиции Дмитрия Головина.

По информации журналистов, его подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. "Вероятно, начальники одесской полиции помогали контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт", - сообщает "Слидство.Инфо".

Теперь задержанного должны доставить в Киев, где будут избирать ему меру пресечения.

Также по информации телепроекта, позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого – бизнесмена Чудакова, который, вероятно, тоже был вовлечен в схему с контрабандой сигарет.

Теги: #набу #сап #полиция #задержание
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