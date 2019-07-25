События

11:32 25.07.2019

Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

1 мин читать
Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

Полиция Луганской области усилила меры безопасности возле окружных избирательных комиссий №106 (г.Северодонецк) и ОИК №105 (г.Счастье) в связи с возможными нарушениями общественного порядка.

"По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г.Северодонецк) и ОИК №105 (г.Счастье) по решению руководства ГУНП, на этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области в четверг.

Также сотрудники полиции обеспечивают правопорядок у ОИК №107 (г.Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

По состоянию на утро четверга, в Центральную избирательную комиссию с избирательной документацией в сопровождении полицейских выехали представители ОИК №113 (г.Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г.Рубежное) и 114 (г.Беловодск).

Теги: #полиция #оик #луганская_область #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 25.07.2019
На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье

На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье

12:10 25.07.2019
В Запорожской области пропали без вести таксист, везший пассажиров из Бердянска в Токмак

В Запорожской области пропали без вести таксист, везший пассажиров из Бердянска в Токмак

11:37 25.07.2019
Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

Задержан экс-руководитель полиции Одесской области

11:16 25.07.2019
Харьковчанин вербовал женщин для секс-эксплуатации в Китае

Харьковчанин вербовал женщин для секс-эксплуатации в Китае

09:29 25.07.2019
ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

06:58 25.07.2019
В Ровно полицейский задержан за злоупотребление влиянием

В Ровно полицейский задержан за злоупотребление влиянием

23:01 24.07.2019
ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

21:06 24.07.2019
Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

19:53 24.07.2019
ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

17:06 24.07.2019
Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

Суд продлил содержание под стражей обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Задержан и возвращен в Украину организатор контрабанды героина, 8 лет скрывавшийся от следствия

В Харькове 2 руководителя дорожно-эксплуатационных филиалов организовали схему присвоения материалов для ремонта дорог

"Богдан Моторс" просит защиты у послов стран G7 и ЕБА от давления со стороны НАБУ

МККК направил в ОРДЛО более 150т гумпомощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА