Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Прокуроры Киевской местной прокуратуры №2 объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения, подозреваемого в убийстве мотоциклиста в мае 2017 года в Киеве.

"В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемый, который по решению суда был помещен в Киевскую психоневрологическую больницу №3, осознавая, что ему запрещено покидать территорию специализированного лечебного учреждения, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры оказывать ему содействие в совершении систематических побегов из лечебного учреждения", - сообщает в четверг пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно договоренностям, указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега правоохранительным органам.

Установлено, что с февраля по май 2019г при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

"В ходе очередного побега, который имел место 14.05.2019, правоохранители задержали подозреваемого в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области во время просмотра фильма в кинотеатре. В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества", - говорится в сообщении.

24 июля по результатам расследования врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ст.394 УК Украины (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам).

В свою очередь беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенное повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

"По ходатайству прокуратуры относительно беглеца была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он является вменяемым и не требует лечения", - добавили в ведомстве.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, 24 мая 2017г на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист. Мужчине, которого задержали по подозрению в совершении этого преступления, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в дальнейшем, на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.