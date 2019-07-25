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11:09 25.07.2019

Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

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Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

Европейский Союз выражает надежду, что удерживаемый в России гражданин Украины Павел Гриб будет немедленно освобожден, сообщает Представительство ЕС в Украине.

"23 июля Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение российского суда об осуждении к 6 годам лишения свободы Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины с инвалидностью, которого российские власти похитила с территории Беларуси в августе 2017 года. С тех пор его незаконно удерживают в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз в очередной раз выражает надежду, что Павел Гриб будет немедленно освобожден", - сказано в заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

В заявлении отмечается, что Гриб страдает от очень серьезного заболевания, которое в любой момент может стать угрозой для его жизни. Однако в нарушение решения Европейского суда по правам человека, украинским врачам было отказано во встрече с ним.

"Мы ожидаем, что ему безотлагательно предоставят доступ к специализированной медицинской помощи", - заявили в Представительстве ЕС.

В Евросоюзе еще раз подчеркивают, что все граждане Украины, которые были незаконно задержаны в Крыму и в России, включая экипаж судов, который был захвачен Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены.

"Международным наблюдателям в области прав человека должны предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - также заявили в ЕС.

Теги: #ес #россия #гриб
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