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11:07 25.07.2019

Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

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Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины (ВСР) Екатерину Слядневу.

Соответствующий указ президента Украины №553/2019 от 24 июля 2019 года обнародован в четверг на сайте главы государства.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, Сляднева ранее работала в киевской прокуратуре на должности зам начальника управления надзора в уголовном производстве. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Теги: #зеленский #кадры
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