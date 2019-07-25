Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины (ВСР) Екатерину Слядневу.

Соответствующий указ президента Украины №553/2019 от 24 июля 2019 года обнародован в четверг на сайте главы государства.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, Сляднева ранее работала в киевской прокуратуре на должности зам начальника управления надзора в уголовном производстве. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.