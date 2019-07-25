Задержан и возвращен в Украину организатор контрабанды героина, 8 лет скрывавшийся от следствия

Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили наркодельца, который восемь лет скрывался от следствия за организацию незаконного перемещения наркотиков на территорию Украинского государства из одной из соседних стран.

"В 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска "Новые Трояны" при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма особо опасного наркотического средства - героин. "Товар" злоумышленник спрятал в специально оборудованном хранилище собственного автомобиля", - напоминают в четверг в пресс-центре СБ Украины.

Однако, добавляют в спецслужбе, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант производства незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах.

Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.

Так в июле 2019г во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия.

"По материалам СБУ задержанного возвращено на территорию Украины. Сейчас следователями Управления СБУ в Одесской области злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в спецслужбе.

В рамках открытого следователями уголовного производства по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.