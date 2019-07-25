В Харькове 2 руководителя дорожно-эксплуатационных филиалов организовали схему присвоения материалов для ремонта дорог

СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой Харьковской области разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий областного центра на системных злоупотреблениях служебным положением.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали противоправную схему присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог Харькова", - сообщил пресс-центр СБУ в среду.

Нарушая технологические требования, коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов. "Сэкономленные" таким образом материалы они продавали местным жителям, говорится в сообщении. Кроме того, руководители дорожно-эксплуатационных филиалов КП присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, которая находится на балансе предприятия.

Правоохранители задержали их в центре Харькова при получении денег за очередную партию "списанного" асфальтобетона.

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 тыс.грн.

Задержанным собираются объявить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением).