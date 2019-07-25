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09:13 25.07.2019

Европа бьет температурные рекорды

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Европа бьет температурные рекорды

В ряде европейских стран зафиксированы исторические температурные рекорды, сообщили в среду западные СМИ.

В частности, рекордная жара отмечена во многих французских городах - так, в Бордо было 41,2 градуса.

В Бельгии зафиксировано 38,9 градуса по Цельсию, побит рекорд 1947 года.

В Италии из-за жары наивысший уровень опасности объявили в среду сразу в пяти городах - Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже.

В Нидерландах столбик термометра поднялся до 38,8 градуса на юге страны. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.

Во всех районах, наиболее пострадавших от жары, люди ищут спасения в озерах и реках.

Со вторника в Темзе без вести пропали трое, столько же утонули в Германии.

"В настоящий момент проблема существует, однако находится под контролем, мы должны быть очень бдительными", - заявил заместитель министра Франции по вопросам окружающей среды Эммаюэль Варгон, он призвал людей проявить "гражданскую ответственность", чтобы избежать жертв.

Местные власти ввели ограничения на водопользование во многих районах, так как уровень грунтовых и речных вод резко упал.

Синоптики предупреждают, что пик жары придется на четверг. По их данным, столбик термометра в некоторых районах Франции может подняться до 43 градусов по Цельсию, а в Италии - до 40.

По данным Метеорологической службы Великобритании, в четверг в стране может быть побит температурный рекорд 2004 года, то есть температура поднимется выше 38,5 градуса по Цельсию.

Теги: #ес #погода
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