События

09:13 25.07.2019

Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

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Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

Создатель финансовой пирамиды Бернард Мейдофф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой сократить его 150-летний срок тюремного заключения.

Мейдофф направил соответствующее прошение в Минюст США, он просит именно о сокращении срока, а не о помиловании, сообщает CNBC.

Финансист Мейдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, собравшую более $65 млрд, которая просуществовала около 20 лет - до декабря 2008 года. В 2008 году он был арестован по обвинению в мошенничестве и признал себя виновным в марте 2009 года.

В общей сложности потери инвесторов от финансовой пирамиды Мейдоффа оцениваются в $20 млрд.

В настоящее время 81-летний аферист содержится в медицинском учреждении при тюрьме Северной Каролины.

Теги: #сша #трамп #мейдофф
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