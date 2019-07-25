В Херсонской области 14 детей госпитализированы с отравлением во время отдыха в пансионате – ГСЧС

В Скадовскую центральную больницу (Херсонская обл.) 14 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления во время отдыха в пансионате Буревестник, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовского ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" в с. Лазурное Скадовского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.