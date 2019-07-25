За сутки среды боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.