В Ровно полицейский задержан за злоупотребление влиянием

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачил патрульного полицейского, который пообещал жителю Ровно посодействовать в решении вопроса о непривлечение к ответственности, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Работниками Ровенского управления Департамента внутренней безопасности НПУ была получена информация о противоправных действиях одного из сотрудников Управления патрульной полиции. 23-летний сотрудник в разговоре с местной жительницей высказал предложение повлиять на принятие решения следователем полиции о возможности избежать уголовной ответственности. За такую 2услугу" полицейский потребовал деньги", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

Младшего лейтенанта полиции задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2000.

Сразу после получения денег младшего лейтенанта полиции задержали совместными силами оперативники УДВБ НПУ, бойцы КОРД ГУНП в Ровенской области, ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры, при содействии руководства Департамента патрульной полиции НПУ.

"Сейчас патрульному объявлено подозрение и он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества" – отметили в полиции.