В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей

В Запорожье задержана группа серийных автомобильных воров из Никополя, которые угоняли классику советского автопрома – "Жигули" и "Славуты".

Как сообщили в Отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, в центре Запорожья на ул. Святого Николая полиция задержала группу автомобильных воров, которые завладели чужим автомобилем 2ВАЗ 2105" и пытались на нем скрыться.

Двоих злоумышленников удалось задержать на месте преступления, позже установлена личность и их третьего подельщика. Злоумышленниками оказались жители соседнего с Запорожьем г. Никополь (Днепропетровская обл.) 1983, 1992 та 1975 годов рождения, двое из которых были ранее судимы.

Следствие доказало причастность преступников к шести угонам автомобилей на территории Запорожской и Днепропетровской областях.

Судя по фотографиям с места обысков, опубликованных правоохранителями, угонщики специализировались на машинах, произведенных автопромом бывшего СССР, Украины и России.

Во время обысков в гаражах злоумышленников обнаружены две похищенные ними "Славуты" ЗАЗ-1103, где их начали разбирать на детали для последующей продажи.

Ведется следствие.