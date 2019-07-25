В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей
В Запорожье задержана группа серийных автомобильных воров из Никополя, которые угоняли классику советского автопрома – "Жигули" и "Славуты".
Как сообщили в Отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, в центре Запорожья на ул. Святого Николая полиция задержала группу автомобильных воров, которые завладели чужим автомобилем 2ВАЗ 2105" и пытались на нем скрыться.
Двоих злоумышленников удалось задержать на месте преступления, позже установлена личность и их третьего подельщика. Злоумышленниками оказались жители соседнего с Запорожьем г. Никополь (Днепропетровская обл.) 1983, 1992 та 1975 годов рождения, двое из которых были ранее судимы.
Следствие доказало причастность преступников к шести угонам автомобилей на территории Запорожской и Днепропетровской областях.
Судя по фотографиям с места обысков, опубликованных правоохранителями, угонщики специализировались на машинах, произведенных автопромом бывшего СССР, Украины и России.
Во время обысков в гаражах злоумышленников обнаружены две похищенные ними "Славуты" ЗАЗ-1103, где их начали разбирать на детали для последующей продажи.
Ведется следствие.