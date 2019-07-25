События

06:20 25.07.2019

В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей

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 В Запорожье задержана группа серийных  автомобильных воров из Никополя, которые угоняли  классику советского автопрома – "Жигули" и "Славуты".

 Как сообщили  в Отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, в центре Запорожья  на ул. Святого Николая полиция задержала группу автомобильных воров, которые завладели чужим автомобилем 2ВАЗ 2105" и пытались  на нем скрыться.

Двоих злоумышленников удалось задержать на месте преступления, позже установлена личность и их третьего подельщика. Злоумышленниками оказались жители соседнего с  Запорожьем г. Никополь (Днепропетровская обл.) 1983, 1992 та 1975 годов рождения, двое из которых были ранее судимы.

Следствие доказало причастность преступников к шести угонам автомобилей на территории Запорожской и Днепропетровской областях.

Судя по фотографиям с места обысков, опубликованных правоохранителями, угонщики специализировались на машинах, произведенных  автопромом бывшего СССР, Украины и России.

Во время  обысков в гаражах злоумышленников  обнаружены две похищенные ними "Славуты" ЗАЗ-1103,  где их начали разбирать на детали для последующей продажи.

Ведется следствие.

 

Теги: #угонщики #украина #запорожье
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