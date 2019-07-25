Глава минобороны Японии выразил разочарование в связи с пуском КНДР двух объектов в сторону Японского моря

"Прискорбным" фактом назвал министр обороны Японии Такэси Ивая осуществленный Северной Кореей в ночь на четверг пуск двух неопознанных объектов в сторону Японского моря.

"Мы подтверждаем, что они не достигли нашей территории или нашей исключительной экономической зоны", - заявил министр журналистам.

Он добавил: "Если это были баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций ООН. (...) Последние случаи пусков являются чрезвычайно прискорбными фактами".

Как сообщило ранее южнокорейское военное командование, Северная Корея провела пуск двух неопознанных объектов с восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 5:34, а другой в 5:57 из районов города Вонсана в Восточного море (Японское море - ИФ), и они пролетели около 430 километров".

"Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Источники южнокорейских СМИ сообщили, что разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют, какого типа снаряды были запущены.

В свою очередь, телеканал CNN после информации о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Аналогичные выводы, по данным японских СМИ, сделали военные эксперты в Японии.

Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года, напоминает телеканал. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

В последний раз Северная Корея проводила запуски в начале мая.