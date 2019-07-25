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03:38 25.07.2019

Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

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Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

 Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - следует из публикации.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа.

Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето.

Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето.

В мае госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил госдепу осуществить 22 продажи оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

20 июня Сенат, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи.

В середине июля резолюции поддержали в Палате представителей США. После чего законопроект поступил на подпись президенту.

Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 год

Теги: #сша #вето #трамп #резолюция
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