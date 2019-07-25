С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 31000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Только за прошедшие сутки совершено 55 выездов, в ходе которых выявлено 151 боеприпас, в том числе 1 авиационная бомба, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 31 тыс. 214 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.