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02:12 25.07.2019

В Харькове два руководителя дорожно-эксплуатационных филиалов КП организовали схему присвоения материалов для ремонта дорог - СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий областного центра на системных злоупотреблениях служебным положением.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали противоправную схему присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог Харькова", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

По данным спецслужбы, нарушая технологические требования, коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов. "Сэкономленные" таким образом материалы они продавали местным жителям. Кроме того, руководители дорожно-эксплуатационных филиалов КП присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, которая находится на балансе предприятия.

Правоохранители задержали их в центре Харькова при получении денег за очередную партию "списанного" асфальтобетона.

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 тыс.грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением)

Теги: #дороги #украниа #харьков
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