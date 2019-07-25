События

01:14 25.07.2019

В КНДР провели пуск двух ракет, заявляют в Сеуле

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В КНДР провели пуск двух ракет, заявляют в Сеуле

 Северной Корее провели пуск двух ракет с восточного побережья, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Изначально поступили данные об одном пуске, а позже - о втором.

В Сеуле пока не уточняют, о ракетах какого типа может идти речь. При этом военные Южной Кореи отмечают, что продолжают следить за обстановкой на случай, если последует ещё запуски.

В свою очередь CNN после сообщений о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года, напоминает телеканал. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

Теги: #ракеты #кндр #экспресс
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