События

01:10 25.07.2019

В грузовом вагоне поезда пограничники обнаружили 9000 пачек контрабандных сигарет – погранслужба

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Попытку незаконного перемещения табачных изделий присекли сегодня пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда, обнаружив в вагоне грузового поезда следовавшего в Словакию 9000 пачек контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"При осмотре грузового поезда, следовавшего из Украины в Словакию через железнодорожный пункт пропуска "Павлово", правоохранители обратили внимание на один из вагонов, в котором заметили различия в насыпи аглоруды….Подозрения пограничников подтвердились, ведь в этом вагоне были обнаружены закопанные в руде табачные изделия. Сигареты без акцизных марок контрабандисты упаковали в черные полиэтиленовые пакеты и тщательно замаскировали их под слоем груза. Всего в Словакию вне погранично-таможенного контроля пытались перевезти почти 9000 пачек сигарет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС Украины.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к контрабандной деятельности. Сигареты изъяты сотрудниками таможни.

Теги: #украины #закарпатская #контрабанда
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