События

23:01 24.07.2019

ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

1 мин читать
ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,76% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,17% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Теги: #рада #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:06 24.07.2019
Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

19:53 24.07.2019
ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

17:15 24.07.2019
Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

16:28 24.07.2019
Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

16:28 24.07.2019
Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

15:51 24.07.2019
Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

13:38 24.07.2019
Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

13:34 24.07.2019
Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

13:34 24.07.2019
С начала суток на Донбассе обстрелов не было

С начала суток на Донбассе обстрелов не было

12:56 24.07.2019
В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

Раненный в Анкаре белорусский дипломат находится в больнице в тяжелом состоянии

Европа бьет температурные рекорды

Белорусский дипломат тяжело ранен в Анкаре - турецкие СМИ

Министром обороны Великобритании стал Бен Уоллес

Министром финансов Великобритании назначен Саджид Джавид

Британский МИД возглавил Доминик Рааб

Несколько британских министров объявили об отставках

Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

Скончался актер Рутгер Хауэр

Послы Германии, Финляндии, Словении, Южной Кореи и ЮАР вручили верительные грамоты президенту Зеленскому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА