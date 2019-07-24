Белорусский дипломат тяжело ранен в Анкаре - турецкие СМИ

Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии.

Выстреливший в Поганшева человек - бывший военный, после нападения он совершил самоубийство, отмечает турецкая пресса.