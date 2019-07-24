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21:06 24.07.2019

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

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Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Директор по корпоративным отношениям международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский с большим отрывом победил на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу № 24 в Днепре, баллотируясь от партии "Слуга народа".

Согласно данным на сайте ЦИК после обработки 100% электронных протоколов, Кисилевский, баллотировавшийся от партии "Слуга народа", получил 59,36% голосов (41614 человек). Его ближайший соперник – кандидат от партии "Оппозиционного платформа - За жизнь" Олег Семенко набрал 12,25% голосов (8594 человек).

"Побеждаю на выборах в Раду в 24 округе в Днепре. Новый этап в жизни не за горами. Спасибо всем, кто поддерживал и болел. Уже не кандидат, но еще и не депутат. Месяц на подготовку и вперед. За депутатской деятельностью можно будет следить на странице Кисилевський Дмитро", - написал Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также обратился к своим конкурентам на мажоритарном округе, которые по его словам, не всегда корректно боролись за симпатии людей: "За вами также есть избиратели. Я буду народным депутатом, который представляет в Верховной Раде, в том числе, и их интересы. Вы, как и я, в ходе избирательной кампании встречались с жителями Индустриального и Самарского районов Днепра, выслушивали их требования и идеи. Это достойно уважения. В связи с этим предлагаю передать мне наработки, рожденные на встречах с людьми. Если эти проекты не будут противоречить идеологии партии "Слуга народа" и моим убеждениям, возьмусь за их реализацию в парламенте. Люди ждут перемен к лучшему".

Кисилевский был назначен начальником управления корпоративных отношений "Интерпайпа" в марте 2011 года, до этого работал эккаунт-директором PR-агентства Noblet Media CIS. Также является членом наблюдательного совета ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" ("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.), входящего в ТКК "Интерпайп".

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #днепр #выборы
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