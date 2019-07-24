События

20:53 24.07.2019

Скончался актер Рутгер Хауэр

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Скончался актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах состоялась церемония похорон нидерландского актера Рутгера Хауэра.

Хауэр скончался 19 июля на 76-м году в своем доме после непродолжительной болезни, сообщило в среду издание Variety со ссылкой на агента актера Стив Кенис.

Мировую славу Хауэру принесли две работы: командира боевого отряда репликантов модели Нексус-6, ищущего человеческой справедливости робота-андроида Роя Бетти в фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта (1983), и - Попутчика, убийцы-ницшеанца в одноименной ленте Роберта Хармона (1986).

Голландский актер работал с соотечественником Полом Верховеном в фильмах "Оранжевый солдат" и "Плоть и кровь", в Голливуде с Филипом Нойсом "Слепая ярость", Сэмом Пекинпа "Уикенд Остермана", Робертом Родригесом "Город грехов". Продолжал сниматься в европейских проектах: у Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" и "Достучаться до небес" Томаса Яна.

В 1988 актер получил "Золотой глобус" как лучший актёр второго плана за роль советского офицера Александра Печерского в телефильме "Побег из Собибора".

Теги: #нидерланды #кончина #актер
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Интерфакс-Украина
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