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19:53 24.07.2019

ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

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ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду продолжила принимать оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах и в целом уже приняла протоколы от 47 окружных избирательных комиссий.

"24 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г", - сообщает в среду вечером пресс-служба ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки Центризбиркомом были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК территориального избирательного округа № 199 (Черкасская область).

"Таким образом, по состоянию на 24 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от ОИК 47 ОИК", - подытожили в Комиссии, добавив, что также приняли протоколы ОИК ОИО № 37 с пометкой "Уточненный".

В заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 четверга, 25 июля.

Теги: #цик #протоколы #рада #выборы
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