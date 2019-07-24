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19:31 24.07.2019

Суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в харьковском рок-пабе и продлил арест обвиняемой

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Суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в харьковском рок-пабе и продлил арест обвиняемой

Киевский районный суд г.Харькова на заседании в среду закончил изучать вещественные доказательства по делу о теракте, который произошел в рок-пабе "Стена" в ноябре 2014 года, несмотря на изменение в коллегии судей.

"Сегодня закончили изучать вещественные доказательства. Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду.

Следующее заседание назначено на четверг, 25 июля.

Как сообщалось, 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.

В начале 2019 года председательствующий Денис Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Суд решил продолжить слушать дело, несмотря на изменения в коллегии.

Теги: #суд #харьков #рокпаб
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