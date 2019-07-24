События

19:23 24.07.2019

В ГБР пока не видели документа о возобновлении следствия о захвате власти Порошенко

2 мин читать
В ГБР пока не видели документа о возобновлении следствия о захвате власти Порошенко

В Государственном бюро расследований заявляют, что ещё не ознакомились с документом о возобновлении расследования уголовного производства по факту попытки захвата власти пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Следователи ознакомились с информацией в ЕРДР, однако официального документа о возобновлении следствия пока ещё нет", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в среду вечером .

"Мы не видели ни определения (суда – ИФ) о закрытии, ни о возобновлении следствия", - добавила она.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Портнов сообщал, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - отметил он.

Позднее стало известно о закрытии этого производства. В ответ Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии дела.

"Луценко … закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы", - написал Портнов 17 июля.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.

Теги: #гбр #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 24.07.2019
В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

15:47 24.07.2019
Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

14:51 24.07.2019
В Офисе президента довольны прогрессом в работе антикоррупционных органов

В Офисе президента довольны прогрессом в работе антикоррупционных органов

14:44 24.07.2019
Порошенко приходил в ГБР в среду, но допрос ему назначен на четверг

Порошенко приходил в ГБР в среду, но допрос ему назначен на четверг

11:40 24.07.2019
Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

10:17 24.07.2019
Кличко о деле ГБР в отношении него: Абсолютно раздутая чушь

Кличко о деле ГБР в отношении него: Абсолютно раздутая чушь

06:34 23.07.2019
Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

20:44 21.07.2019
Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти

Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти

20:35 21.07.2019
Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

20:29 21.07.2019
Порошенко обещает оправдать доверие украинцев, проголосовавших за "Евросолидарность" на выборах в Раду

Порошенко обещает оправдать доверие украинцев, проголосовавших за "Евросолидарность" на выборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько британских министров объявили об отставках

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

Скончался актер Рутгер Хауэр

Послы Германии, Финляндии, Словении, Южной Кореи и ЮАР вручили верительные грамоты президенту Зеленскому

ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

Суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в харьковском рок-пабе и продлил арест обвиняемой

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Полиция провела ротацию спецназовцев, обеспечивающих правопорядок на ОИК №50 в Покровске

СБУ разоблачила на взятке главного госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА