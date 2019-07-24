В ГБР пока не видели документа о возобновлении следствия о захвате власти Порошенко

В Государственном бюро расследований заявляют, что ещё не ознакомились с документом о возобновлении расследования уголовного производства по факту попытки захвата власти пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Следователи ознакомились с информацией в ЕРДР, однако официального документа о возобновлении следствия пока ещё нет", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в среду вечером .

"Мы не видели ни определения (суда – ИФ) о закрытии, ни о возобновлении следствия", - добавила она.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Портнов сообщал, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - отметил он.

Позднее стало известно о закрытии этого производства. В ответ Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии дела.

"Луценко … закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы", - написал Портнов 17 июля.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.