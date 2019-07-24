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19:09 24.07.2019

Полиция провела ротацию спецназовцев, обеспечивающих правопорядок на ОИК №50 в Покровске

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Полиция провела ротацию спецназовцев, обеспечивающих правопорядок на ОИК №50 в Покровске

В Покровске Донецкой области прошла ротация приданных сил полиции, обеспечивающих правопорядок в окружной избирательной комиссии (ОИК) №50, сообщает в среду вечером Нацполиция Украины.

"В Покровск в рамках плановой ротации прибыл новый отряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Группа заменила спецназовцев, которые прибыли вчера", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В информации отмечается, что задача полицейских - обеспечение общественной безопасности и правопорядка на окружной избирательной комиссии.

Теги: #ротация #спецназ #покровск
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