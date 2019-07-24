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18:19 24.07.2019

Данилюк осмотрел производство бронеавтомобилей на заводе НПО "Практика" в рамках ГОЗ

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Данилюк осмотрел производство бронеавтомобилей на заводе НПО "Практика" в рамках ГОЗ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк осмотрел производство военной техники на заводе ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика", который является исполнителем государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, Данилюк побывал в лаборатории, производственных и экспериментальных цехах предприятия, ознакомился со всеми этапами производства военной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

В частности, секретарь СНБО осмотрел производственные цеха и процесс производства бронеавтомобилей "Козак2", "Козак2-М1", "Козак-001", "Козак-5", "Барс-8" и бронированных микроавтобусов, а также модернизированных образцов техники БТР и БМП.

Генеральный директор предприятия Олег Высоцкий и работники предприятия продемонстрировали секретарю СНБО Украины тестовые отстрелы образцов бронестали и бронестекла, а также осуществили тестовые заезды на бронеавтомобилях "Козак-2" и "Козак-2М".

ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика" с 2014 года занимается производством техники оборонного назначения, с 2016 года является исполнителем государственного оборонного заказа.

Теги: #бронеавтомобили #снбоу #снбо #данилюк #госзакупки #гоз
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