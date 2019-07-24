События

18:02 24.07.2019

ССО ВСУ в ближайшие годы откажутся от советского вооружения и амуниции, продолжат интегрироваться в систему безопасности НАТО

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ССО ВСУ в ближайшие годы откажутся от советского вооружения и амуниции, продолжат интегрироваться в систему безопасности НАТО

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины намерены за 3-4 года интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО и в ближайшие годы полностью откажутся от советского вооружения с аммуницией, заявил командующий ССО Игорь Лунёв.

"Задания, которые ставятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе... Обязательно выполнить мероприятия относительно дальнейшей интеграции в систему коллективной безопасности стран НАТО. Для этого на очереди - сертификация следующих подразделений специального назначения, которые планируем провести на протяжении 3-4 лет", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, откажутся ли ССО к 2025 году полностью от советского вооружения и амуниции, командующий силами отметил, что это произойдет даже раньше.

Теги: #всу #вооружение #нато
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