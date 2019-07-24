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17:25 24.07.2019

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

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В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

Харьковская местная прокуратура № 5 совместно с работниками Слободского отдела полиции пресекла деятельность незаконного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых, который функционировал на территории района.

"В рамках расследования уголовного производства по факту незаконного лишения свободы или похищения людей (ч. 2 ст.146 УК Украины) на территории заведения проведен санкционированный судом обыск, в ходе которого установлено 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет, которые принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам "пациентов", их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольном проживании в учреждении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. Чтобы "пациенты" не убежали, за ними постоянно следили, а на окна дома установили металлические решетки.

По информации прокуратуры, в центре насильно удерживали не только граждан Украины, но и иностранцев. "Пациентов", в том числе и исповедующих ислам, "лечили" христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию. Еще одним методом "лечения" от алкогольной и наркотической зависимости были издевательства и физическое насилие.

Теги: #прокуратура #харьков
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