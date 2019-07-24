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17:16 24.07.2019

Доклад Еврокомиссии поставил задачи в области укрепления безопасности ЕС

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Доклад Еврокомиссии поставил задачи в области укрепления безопасности ЕС

Европейская комиссия (ЕК) подготовила в среду доклад о прогрессе в реализации "реального и эффективного союза безопасности" ЕС.

"Хотя мы уже добились огромного прогресса на пути построения реального и эффективного союза безопасности, многое еще остается сделать в том, что касается главных предложений, ожидающих своей очереди, среди которых направленные на удаление содержимого террористического характера онлайн, борьбу против дезинформации и защиту наших цифровых инфраструктур", - заявил в связи с докладом член ЕК по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг.

Он также отметил необходимость того, чтобы государства-члены "полностью и своевременно реализовали уже утвержденные меры".

Доклад указывает на области, в которых следует продолжать усилия "в борьбе против непосредственных угроз безопасности".

В частности, содержится призыв к новому Европейскому парламенту начать без промедления переговоры законодателей ЕС по предложению ЕК об удалении из интернета содержания террористического характера.

В докладе перечисляются меры, которые ЕС принял для укрепления своей устойчивости к кибератакам, повышения безопасности цифровых инфраструктур и усиления борьбы против отмывания денег. Но работа в этих областях должна вестись активнее, считают авторы доклада.

С самого начала своего мандата Европейская комиссия под руководством Жан-Клода Юнкера ставила безопасность в первый ряд политических приоритетов от представленных главой ЕК в июле 2014 года политических установок до последнего доклада Юнкера о состоянии Европейского союза от 12 сентября 2018 года, напоминают в Брюсселе.

Теги: #ес #еврокомиссия #безопасность #доклад
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