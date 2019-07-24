События

17:06 24.07.2019

Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

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Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

Полиция задержала 52-летнего харьковчанина, который со своего мобильного телефона в службу 102 и заявил, что планирует подорвать подъезд многоэтажного жилого дома в Основянском районе Харькова.

"Как установили полицейские во время досудебного расследования, мужчина таким образом хотел отомстить своему соседу, который якобы систематически стучал по полу и раздражал его", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Теги: #псевдоминер #полиция #харьков
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